Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Sevilla

Real Madryt pewny. Chce tego transferu

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Nico Paz? Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Argentyny wróci do macierzystego klubu. W lecie 2024 roku Real Madryt sprzedał swojego wychowanka do Como za sześć milionów euro, jednak zapewnił sobie opcję odkupu. Diario AS przekonuje, że Los Blancos zamierzają z niej skorzystać.

Ofensywny pomocnik zamelduje się na Santiago Bernabeu w czerwcu 2026 roku, a więc po zakończeniu obecnego sezonu. Real rozważał transfer 21-latka już w styczniu, ale ostatecznie postanowił poczekać do lata. Madrytczycy będą musieli zapłacić Larianim dziewięć milionów.

Nico Paz w trwających rozgrywkach ma za sobą 16 meczów. Argentyńczyk zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. W swoim premierowym sezonie w Serie A zgromadził sześć trafień i dziewięć ostatnich podań w 35 spotkaniach. Natomiast szeregach Królewskich zaliczył łącznie osiem starć i jeden gol w sezonach 22/23 i 23/24. Już za kilka miesięcy będzie miał szansę powiększyć ten dorobek.