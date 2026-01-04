Real bez Mbappe wygrywa z Betisem. Co za mecz Gonzalo! [WIDEO]

Real Madryt zainaugurował 2026 rok pewnym zwycięstwem z Betisem w ramach 18. kolejki La Liga (5:1). W składzie Królewskich zabrakło Kyliana Mbappe, ale jego zastępca Gonzalo popisał się hat-trickiem.

Gonzalo godnie zastąpił Mbappe. Real pewnie wygrywa z Betisem!

Real Madryt podobnie jak FC Barcelona rozpoczął 2026 rok od zwycięstwa w La Liga. Katalończycy po drobnych problemach, ale pokonali Espanyol (2:0). Z kolei Królewscy nie zostawili żadnych szans Betisowi, wygrywając przed własną publicznością na Bernabeu aż (5:1). Piłkarzem meczu bez wątpienia był Gonzalo Garcia, który popisał się hat-trickiem. W składzie zastąpił Kyliana Mbappe.

Worek z bramkami otworzył się już w 20. minucie. Na wysokości pola karnego Real otrzymał rzut wolny, a dośrodkowanie Rodrygo na gola zamienił Gonzalo. Warto dodać, że było to jego pierwsze trafienie w tym sezonie. Wcześniej strzelał tylko podczas klubowego mundialu.

𝗚𝗢𝗡𝗭𝗔𝗟𝗢 𝗚𝗔𝗥𝗖𝗜𝗔 𝗢𝗧𝗪𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗪𝗬𝗡𝗜𝗞 𝗠𝗘𝗖𝗭𝗨 ⚽🎯



Idealna główka po dośrodkowaniu Rodrygo i mamy 1:0 dla Królewskich! 🔥 Mecz trwa w Eleven Sports 1 📺 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/D5OfTPRj12 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 4, 2026

Na kolejne bramki trzeba było czekać do drugiej połowy. Po raz kolejny na listę strzelców Gonzalo wpisał się w 50. minucie. 21-latek przyjął podanie Valverde klatką piersiową, a następnie uderzył z woleja zza pola karnego, a piłka wpadła do siatki.

𝐆𝐎𝐍𝐙𝐀𝐋⚽⚽⚽ 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐈𝐀 💥



Dublet snajpera Realu Madryt i to w jakim stylu! 🧨 Piękna bramka na 2:0 🔝 Pójdzie po hat-tricka? #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/nUrD97GLOs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 4, 2026

Sześć minut po golu na (2:0) wynik podwyższył Raul Asencio. Obrońca został niepilnowany w polu karnym podczas rzutu rożnego i bez problemów wpisał się na listę strzelców. Betis walczył, ale był w stanie odpowiedzieć tylko jednym golem Cucho w 66. minucie.

Pod koniec spotkania Gonzalo Garcia skompletował hat-tricka. Tym razem ponownie był to gol wyjątkowej urody, ponieważ po podaniu Gulera, skierował futbolówkę do siatki piętą zupełnie zaskakując bramkarza rywali.

𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊! ⚽⚽⚽ 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐄𝐂𝐙 𝐆𝐎𝐍𝐙𝐀𝐋𝐎 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐈𝐈 🔝



Kolejne cudowne wykończenie zawodnika Realu Madryt! 🤩✨ #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/dZpcTAYdXx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 4, 2026

Real Madryt 5:1 Betis (20′, 50′, 82′ Gonzalo, 56′ Asencio, 90+4 Fran Garcia – 66′ Cucho)