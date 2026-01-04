Real bez Mbappe wygrywa z Betisem. Co za mecz Gonzalo! [WIDEO]

Gonzalo godnie zastąpił Mbappe. Real pewnie wygrywa z Betisem!
Real Madryt podobnie jak FC Barcelona rozpoczął 2026 rok od zwycięstwa w La Liga. Katalończycy po drobnych problemach, ale pokonali Espanyol (2:0). Z kolei Królewscy nie zostawili żadnych szans Betisowi, wygrywając przed własną publicznością na Bernabeu aż (5:1). Piłkarzem meczu bez wątpienia był Gonzalo Garcia, który popisał się hat-trickiem. W składzie zastąpił Kyliana Mbappe.
Worek z bramkami otworzył się już w 20. minucie. Na wysokości pola karnego Real otrzymał rzut wolny, a dośrodkowanie Rodrygo na gola zamienił Gonzalo. Warto dodać, że było to jego pierwsze trafienie w tym sezonie. Wcześniej strzelał tylko podczas klubowego mundialu.
Na kolejne bramki trzeba było czekać do drugiej połowy. Po raz kolejny na listę strzelców Gonzalo wpisał się w 50. minucie. 21-latek przyjął podanie Valverde klatką piersiową, a następnie uderzył z woleja zza pola karnego, a piłka wpadła do siatki.
Sześć minut po golu na (2:0) wynik podwyższył Raul Asencio. Obrońca został niepilnowany w polu karnym podczas rzutu rożnego i bez problemów wpisał się na listę strzelców. Betis walczył, ale był w stanie odpowiedzieć tylko jednym golem Cucho w 66. minucie.
Pod koniec spotkania Gonzalo Garcia skompletował hat-tricka. Tym razem ponownie był to gol wyjątkowej urody, ponieważ po podaniu Gulera, skierował futbolówkę do siatki piętą zupełnie zaskakując bramkarza rywali.
Real Madryt 5:1 Betis (20′, 50′, 82′ Gonzalo, 56′ Asencio, 90+4 Fran Garcia – 66′ Cucho)