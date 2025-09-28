Real obserwuje dwie gwiazdy tego samego klubu. Królewscy rozbiją bank?

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce sprowadzić nowego pomocnika

Real Madryt planuje kolejne ruchy transferowe. Jednym z celów klub z Santiago Bernabeu jest sprowadzenie nowego pomocnika. W związku z tym działacze obserwują dwóch pomocników Chelsea. Chodzi konkretnie o Moisesa Caicedo oraz Enzo Fernandeza. The Blues w 2023 roku zapłacili za obu piłkarzy po ponad 100 milionów euro.

Los Blancos od dawna szukają wzmocnień do środka pola. Po zakończeniu kariery przez Toniego Kroosa i odejściu Luki Modricia Królewskim brakuje zawodnika o ich profilu. Pomocnicy ekipy z Stamford Bridge mieliby pasować na ich następców.

Fernandez od dawna wzbudza zainteresowanie Realu. Hiszpański gigant obserwował Argentyńczyka jeszcze przed transferem do Chelsea. Choć Real rozważa sprowadzenie nowego pomocnika po zakończeniu sezonu w letnim okienku, nie zamierza podejmować pochopnej decyzji. Klub analizuje rynek transferowy i spokojnie śledzi zawodników z Premier League.

Portal „Transfermarkt” wycenia Caicedo na 90, a Fernandeza na 70 milionów euro. Obaj zawodnicy mają kontrakty aż do minimum 2031 roku. Biorąc to pod uwagę oraz fakt ile zapłaciła za nich Chelsea ich sprowadzenie na Santiago Bernabeu na pewno nie będzie ani łatwe, ani tym bardziej tanie.

Zobacz także: Real ma dość Viniciusa! Wpłynęła oferta warta 200 milionów euro