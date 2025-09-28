Real ma dość Viniciusa! Wpłynęła oferta warta 200 milionów euro

Real Madryt rozważa sprzedaż Viniciusa Juniora. Jak podaje Fichajes, Królewscy otrzymali ofertę od giganta w wysokości 200 milionów euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt rozważa sprzedaż gwiazdy

Choć Vinicius Junior jest jednym z kluczowych zawodników w zespole Xabiego Alonso to może odejść z Realu Madryt. Wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, który obecnie obowiązuje do 2027 roku. Według doniesień Florentino Perez rozważa nawet sprzedaż Brazylijczyka po zakończeniu sezonu.

Prezydent Los Blancos stracił cierpliwość do 25-latka przez jego zachowanie. Skrzydłowy oczekuje znacznej podwyżki, na co nie zamierzają przystać władze Królewskich.

Gwiazdor wzbudza zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Ofertę w wysokości 200 milionów euro miało złożyć Al-Hilal. Taka kwota pozwoliłaby hiszpańskiemu gigantowi wzmocnić kilka pozycji. Z drugiej strony strata takiego zawodnika osłabiłaby ofensywę zespołu prowadzonego przez Alonso.

Sam zawodnik zachowuje spokój i nie daje jasnej odpowiedzi. Jednak pozycja Brazylijczyka w zespole nie jest pewna, a Florentino Perez bierze pod uwagę sprzedaż zawodnika, zwłaszcza że jego postawa budzi w klubie kontrowersje.

Z kolei saudyjscy giganci, żeby przekonać klub z Santiago Bernabeu do transferu, mogą rozważyć oferty do nawet 350 milionów euro. W aktualnym sezonie Vinicius strzelił trzy bramki i zanotował cztery asysty w ośmiu spotkaniach.

