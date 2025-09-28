Real ma dość Viniciusa! Wpłynęła oferta warta 200 milionów euro

19:02, 28. września 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fichajes

Real Madryt rozważa sprzedaż Viniciusa Juniora. Jak podaje Fichajes, Królewscy otrzymali ofertę od giganta w wysokości 200 milionów euro.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt rozważa sprzedaż gwiazdy

Choć Vinicius Junior jest jednym z kluczowych zawodników w zespole Xabiego Alonso to może odejść z Realu Madryt. Wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, który obecnie obowiązuje do 2027 roku. Według doniesień Florentino Perez rozważa nawet sprzedaż Brazylijczyka po zakończeniu sezonu.

Prezydent Los Blancos stracił cierpliwość do 25-latka przez jego zachowanie. Skrzydłowy oczekuje znacznej podwyżki, na co nie zamierzają przystać władze Królewskich.

Gwiazdor wzbudza zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Ofertę w wysokości 200 milionów euro miało złożyć Al-Hilal. Taka kwota pozwoliłaby hiszpańskiemu gigantowi wzmocnić kilka pozycji. Z drugiej strony strata takiego zawodnika osłabiłaby ofensywę zespołu prowadzonego przez Alonso.

Sam zawodnik zachowuje spokój i nie daje jasnej odpowiedzi. Jednak pozycja Brazylijczyka w zespole nie jest pewna, a Florentino Perez bierze pod uwagę sprzedaż zawodnika, zwłaszcza że jego postawa budzi w klubie kontrowersje.

Z kolei saudyjscy giganci, żeby przekonać klub z Santiago Bernabeu do transferu, mogą rozważyć oferty do nawet 350 milionów euro. W aktualnym sezonie Vinicius strzelił trzy bramki i zanotował cztery asysty w ośmiu spotkaniach.

Zobacz także: Bayern chciał sprowadzić gwiazdę Realu Madryt. Królewscy postawili sprawę jasno

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Xabi Alonso wściekł się na gwiazdora Realu po przegranych derbach
Vincent Kompany
Bayern chciał sprowadzić gwiazdę Realu Madryt. Królewscy postawili sprawę jasno
Eder Militao
Eder Militao już po badaniach. Real Madryt odetchnął z ulgą