Real może stracić młodą gwiazdę. 50 mln euro klauzuli nie odstrasza klubów

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Valdepenas może odejść z Realu. Chcą go duże kluby

Victor Valdepenas uchodzi za jedną z największych perełek słynnej akademii La Fabrica. 19-letni obrońca potrafi grać zarówno na środku, jak i na lewej stronie defensywy. W tym sezonie zdążył już zadebiutować w pierwszej drużynie Realu Madryt podczas grudniowego meczu z Alaves. To niewątpliwie przyciągnęło uwagę wielu czołowych marek z całej Europy.

Obecnie to Eintracht Frankfurt wykazuje największą determinację, aby pozyskać tego zawodnika. Niemcy szukają wzmocnień do obrony i widzą w Hiszpanie idealnego kandydata do składu. Negocjacje z gigantem nie będą jednak należały do najłatwiejszych. Na dodatek zainteresowanie wykazują też takie ekipy jak Arsenal, Borussia Dortmund czy AC Milan.

Królewscy zabezpieczyli przyszłość swojego wychowanka kontraktem obowiązującym do 2029 roku. Defensor jest chroniony także klauzulą odstępnego, która wynosi 50 milionów euro. Taka kwota ma zniechęcać potencjalnych kupców przed składaniem zbyt niskich ofert. Mimo to transfer w letnim okienku nadal wydaje się całkiem prawdopodobny.

Los Blancos często pozwalają swoim perełkom na odejście do innych zespołów. Jednak zazwyczaj klub zachowuje pewną kontrolę nad przyszłością takich piłkarzy, stosując zapisy o prawie do odkupu lub gwarantuje sobie procent od kolejnej sprzedaży. W ten sam sposób Real może postąpić również w przypadku Valdepenasa.