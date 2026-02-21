Real bliski pozyskania niemieckiego gwiazdora. Tyle ma zapłacić

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nico Schlotterbeck chce przejść do Realu Madryt

Real Madryt będzie musiał sprowadzić nowego środkowego obrońcę podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z planowanym odejściem Davida Alaby, którego kontrakt wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Władze stołecznego klubu intensywnie analizują rynek i szukają zawodnika, który natychmiast podniesie poziom defensywy. Wygląda na to, że Królewscy wytypowali już swojego głównego kandydata do wzmocnienia tej formacji.

Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, Real Madryt jest coraz bliżej pozyskania Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Bardzo dobre relacje między klubami mogą ułatwić finalizację rozmów.

Co więcej, sam zawodnik ma preferować przeprowadzkę na Santiago Bernabeu, mimo że może otrzymać propozycje również od innych europejskich gigantów. Z uwagi na umowę obowiązującą do 2027 roku kwota transakcji prawdopodobnie nie przekroczy 50 milionów euro, a madrytczycy są gotowi ponieść taki wydatek.

Schlotterbeck trafił do Borussii Dortmund w lipcu 2022 roku z Freiburga za 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 150 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 18 asyst, wyrastając na jednego z liderów linii obrony ekipy BVB. 23-krotny reprezentant Niemiec imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, ale także jakością w rozegraniu piłki. Najbliższe miesiące pokażą, czy Borussia zdoła go zatrzymać, czy też wykona on kolejny krok w karierze.