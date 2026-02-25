Thriller w Bergamo. Awans Atalanty do 1/8 finału Ligi Mistrzów [WIDEO]

Atalanta Bergamo pokonała Borussię Dortmund (4:1) i awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bramkę na wagę awansu w doliczonym czasie gry zdobył Lazar Samardzić z rzutu karnego.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Awans Atalanty do 1/8 finału LM

Atalanta Bergamo podejmowała Borussię Dortmund w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu, który odbył się w zeszłym tygodniu, niemiecki gigant wygrał (2:0) po trafieniach Serhou Guirassy’ego i Maximiliana Beiera. Drużyna z Serie A z Nicolą Zalewskim starała się odwrócić losy rywalizacji, jednak zadanie było niezwykle trudne. BVB pod wodzą Niko Kovaca prezentuje w ostatnich tygodniach znakomitą formę w 1. Bundeslidze, w której obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Bayernowi Monachium.

W piątej minucie Zalewski zainicjował groźną akcję, podając do Lorenzo Bernasconiego. Ten dośrodkował w pole karne, gdzie obrońcy BVB nie zdołali interweniować, a z bliskiej odległości piłkę do siatki skierował Gianluca Scamacca. Jeszcze przed przerwą prowadzenie gospodarzy podwyższył Davide Zappacosta, rozpalając emocje na stadionie. Swoją szansę w pierwszej połowie miał również Zalewski, jednak znakomitą interwencją na linii bramkowej popisał się Gregor Kobel.

CO ZA START ATALANTY! ⏰ Gianluca Scamacca trafia do siatki już w 5. minucie meczu i w Bergamo jest ciekawie! 🔥



📺 Oglądaj: https://t.co/xB1gR5SiDw pic.twitter.com/ycim6w5Ilc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 25, 2026

W 57. minucie Marten de Roon precyzyjnie dośrodkował piłkę na głowę Mario Pasalicia i zdobył trzecią bramkę dla Atlanty. Włosi byli już o krok od awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. To nie był koniec piłkarskich emocji w Bergamo. W 75. minucie Karim Adeyemi po fenomenalnej akcji na skraju pola karnego strzelił kontaktowego gola dla BVB.

MARIO PAŠALIĆ! 💥 Atalanta odrobiła wszystkie straty i już prowadzi w dwumeczu z BVB! 😱



📺 Oglądaj: https://t.co/xB1gR5SiDw pic.twitter.com/jEhZkBb9Xx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 25, 2026

Kiedy wydawało się, że potrzebna będzie dogrywka, to w doliczonym czasie gry Ramy Bensebaini sprokurował rzut karny dla gospodarzy. Lazar Samardzić podszedł na jedenasty metr i pewnym uderzeniem zapewnił awans Atalancie do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a BVB żegnają z rozgrywkami w fatalnym stylu.

Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund 4:1 (2:0) – (4:3 w dwumeczu)

1:0 Gianluca Scamacca 5′

2:0 Davide Zappacosta 45′

3:0 Mario Pasalić 57′

3:1 Karim Adeyemi 75′

4:1 Lazar Samardzić 90+8′