Real Madryt może zostać poważnie osłabiony. Manchester United chce bowiem pozyskać Federico Valverde. Na stole Królewskich pojawi się oferta w wysokości 130 milionów euro - przekazuje "Football365".

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Federico Valverde celem Manchesteru United

Real Madryt w obecnym sezonie zmaga się z problemami na wielu płaszczyznach. Królewscy chcą jak najszybciej zażegnać kłopoty, więc już ostrzą sobie zęby na zbliżające się letnie okienko transferowe. Zespół wciąż walczy o trofea, zarówno w La Lidze jak i Lidze Mistrzów, ale Florentino Perez i spółka już myślą o wzmocnieniach. Ostatnio mówiło się, że klub jest gotowy pozyskać Alexisa Mac Allistera.

Tymczasem transfer mistrza świata może mieć wpływ na budowę kadry na najbliższy sezon. Serwis „Football365” zdradza bowiem, że szeregi Realu Madryt może opuścić po sezonie Federico Valverde. Jak się okazuje, na stole Królewskich ma pojawić się kosmiczna oferta. Manchester United szykuje bowiem aż 130 milionów euro na sprowadzenie urugwajskiego pomocnika.

Federico Valverde patrzy przychylnym okiem w kierunku Manchesteru United. Pierwszeństwo jednak będzie miał Real Madryt. To Królewscy zadecydują, czy propozycja Czerwonych Diabłów jest satysfakcjonująca. Czas pokaże, czy po sezonie dojdzie do wielkiego transferu i czy zobaczymy reprezentanta Urugwaju na Old Trafford.

W obecnym sezonie Federico Valverde rozegrał 36 spotkań w koszulce Realu Madryt. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Urugwajczyk ma też na koncie 12 asyst.