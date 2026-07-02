Real chciał zamknąć temat. Camavinga podjął już decyzję

Real Madryt nie planuje łatwego rozstania z Eduardo Camavingą. Sam pomocnik też nie zamierza zmieniać barw mimo pojawiających się spekulacji o Manchesterze City.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Burza wokół gwiazdy Realu. Sam zainteresowany nie pozostawia złudzeń

Real Madryt w ostatnich dniach stał się elementem kolejnej transferowej dyskusji dotyczącej przyszłości Eduardo Camavingi. W mediach pojawiły się informacje sugerujące, że francuski pomocnik mógł zostać zaoferowany Manchesterowi City. To natychmiast wywołało falę komentarzy wśród kibiców i ekspertów. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że sam zawodnik patrzy na swoją sytuację zupełnie inaczej.

Jak przekazał Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube, Camavinga nie rozważa odejścia z z klubu z Estadio Santiago Bernabeu podczas letniego okna transferowego. Francuz pozostaje skupiony na walce o miejsce w zespole. Tym samym nie zamierza szukać nowego klubu, mimo że jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście angielskiego giganta.

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Ostatni sezon nie należał do najbardziej udanych w wykonaniu 23-latka. Problemy zdrowotne oraz nierówna forma sprawiły, że nie był w stanie regularnie prezentować poziomu, do którego przyzwyczaił kibiców po przeprowadzce do Madrytu. To właśnie ten okres miał sprawić, że wokół zawodnika zaczęły krążyć plotki dotyczące jego przyszłości.

Według pojawiających się informacji część otoczenia klubu miała rozważać możliwość sprzedaży pomocnika. Sam piłkarz nie zamierza jednak poddawać się spekulacjom, dał do zrozumienia znany insider. Jego celem jest przekonanie sztabu szkoleniowego do swoich umiejętności i odzyskanie statusu ważnej postaci w drużynie.

Camavinga wierzy, że nadchodzący sezon będzie dla niego okazją do odbudowy pozycji. Francuz wierzy, że po pełnym okresie przygotowawczym odzyska najwyższą formę i ponownie pokaże, że zasługuje na ważne miejsce w składzie Los Blancos.