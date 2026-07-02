Barcelona chce go sprzedać za 65 mln euro. Czeka na oferty

Kounde może zostać poświęcony
FC Barcelona jest gotowa wysłuchać ofert za Julesa Kounde i oczekuje za niego około 65 milionów euro. Ewentualna sprzedaż miałaby pomóc klubowi spełnić wymogi finansowe La Liga i umożliwić rejestrację kolejnych zawodników zgodnie z zasadą 1:1.
Katalończycy zmniejszyli już obciążenie budżetu po odejściu Ansu Fatiego czy Roberta Lewandowskiego, jednak wewnątrz klubu panuje przekonanie, że potrzebny będzie jeszcze jeden duży transfer. Kounde jest obecnie jednym z najbardziej wartościowych piłkarzy, którzy mogliby zapewnić Barcelonie znaczący wpływ do klubowej kasy.
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Francuz rozgrywa udany mundial z reprezentacją swojego kraju, co dodatkowo zwiększa jego wartość na rynku. Według doniesień zainteresowanie obrońcą wykazują przede wszystkim kluby z Premier League. Sytuację monitorują między innymi Chelsea oraz Liverpool, które mogą pozwolić sobie na kosztowną inwestycję.
Największą przeszkodą pozostaje jednak stanowisko samego piłkarza. Kounde niedawno przedłużył kontrakt z Barceloną do 2030 roku i wynegocjował lepsze warunki finansowe. Obrońca dobrze czuje się w klubie i nie daje sygnałów, że chciałby odejść. Barcelona analizuje także inne możliwości dużej sprzedaży. Wśród zawodników wymienianych w tym kontekście znaleźli się Alejandro Balde i Ronald Araujo, jednak również oni nie zamierzają opuszczać zespołu Hansiego Flicka.