Piorunujący start meczu Ekwador – Niemcy. Sane z golem, ale kontrowersje duże [WIDEO]

Reprezentacja Niemiec już w 2. minucie otworzyła wynik meczu. Na listę strzelców wpisał się Leroy Sane. Ekwadorczycy domagali się anulowania bramki, ponieważ Pavlović przekroczył przepisy. Gola uznano, a chwilę później Afrykańczycy doprowadzili do remisu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Ekwador szybko wyrównał. Kontrowersyjny gol Niemców

Reprezentacja Niemiec, choć pewna awansu do 1/16 finału, zdecydowała się wyjść najmocniejszym składem na spotkanie z Ekwadorem. Warto dodać, że Afrykańczycy potrzebują zwycięstwa i korzystnego wyniku w innym meczu, żeby wyjść z 2. miejsca w grupie. Cały czas mają także szanse na ewentualny awans z 3. miejsca, ale sam remis może nie wystarczyć.

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Czwartkowy mecz lepiej rozpoczęła drużyna Niemiec, która już w 2. minucie objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Leroy Sane. Przy trafieniu nie zabrakło kontrowersji przy zagraniu Aleksandara Pavlovicia, który asystował przy bramce. Pomocnik Bayernu zbyt wysoko podniósł nogę, przez co zahaczył butem twarz jednego z rywali. Ekwadorczycy protestowali, ale sędzina uznała gola.

𝐆𝐎𝐋 𝐍𝐈𝐄𝐌𝐂𝐎́𝐖… ale mamy 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀̨ 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐄̨❗ Czy Aleksandar Pavlovic faulował Pedro Vite'a?



🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/Ss7IcNzAAG — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Ekwador po stracie bramki wydawał się oszołomiony, ale szybko odnalazł rytm. Niespodziewanie w 9. minucie udało im się wyrównać wynik spotkania. Do remisu doprowadził Nilson Angulo, zaskakując Manuela Neuera strzałem z dystansu. Podział punktów nie zadowala podopiecznych Sebastiana Beccacece. Daje im to tylko 3. miejsce z dorobkiem 2 punktów. Szanse na awans są więc znikome.