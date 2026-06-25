Prezent od Curacao i gol! Wybrzeże Kości Słoniowej objęło prowadzenie [WIDEO]

Wybrzeże Kości Słoniowej już w siódmej minucie objęło prowadzenie w meczu z Curacao na Mistrzostwach Świata 2026. Iwrojczycy wykorzystali fatalny błąd rywala, a do siatki trafił Nicolas Pepe.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej

Nicolas Pepe z golem w meczu Wybrzeże Kości Słoniowej – Curacao

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej w czwartkowy wieczór mierzy się z Curacao na Mistrzostwach Świata 2026. Ten mecz dla obu zespołów miał olbrzymie znaczenie. Zarówno Iworyjczycy, jak i podopieczni Dicka Advocaata wciąż liczyli się w walce o awans do 1/16 finału mundialu. Drużyny liczyły zatem na komplet punktów, ale zdecydowanym faworytem była ekipa z Afryki.

Rywalizacja na Lincoln Financial Field w Filadelfii fatalnie rozpoczęła się dla Curacao. Wybrzeże Kości Słoniowej już w siódmej minucie objęło prowadzenie. Iworyjczycy wykorzystali fatalne zachowanie defensywy rywala, po której do futbolówki dopadł Yan Diomande. Gwiazda RB Lipska wyłożyła piłkę Nicolasowi Pepe, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐩𝐞 daje prowadzenie Wybrzeżu Kości Słoniowej w meczu z Curacao!



🔴📲 Transmisja online meczu Curacao vs WKS ▶️ https://t.co/GO3WzTMPc1 pic.twitter.com/ljQ7yjGjRl — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Wybrzeże Kości Słoniowej zatem bardzo szybko udowdnili, że są faworytem tego meczu. Iworyjscy piłkarze są zdecydowanie bardziej ograni i doświadczeni, co widać od pierwszych minut. Curacao i tak swoim udziałem na mundialu pisze wspaniałą historię tego kraju.

Dzisiejsze trafienie Nicolasa Pepe było jego golem numer 13 w narodowych barwach. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej uzbierał taką statystykę w 57. występach.

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