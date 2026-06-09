Real Madryt zmienia plany transferowe. Wielka gwiazda skreślona

Real Madryt postanowił obrać inny kurs. Rodri nie znajduje się już w planach transferowych Królewskich. Nazwisko pomocnika Manchesteru City zostało już w zasadzie skreślone - informuje "The Athletic".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri oddalił się od Realu Madryt. Został skreślony z listy życzeń

Real Madryt zdecydował się zatrudnić Jose Mourinho, choć na oficjalny komunikat musimy jeszcze poczekać. The Special One buduje już skład na kolejny sezon i okazuje się, że Królewscy podjęli szokującą decyzję. „The Athletic” zdradza, że Rodri przestał interesować hiszpański klub. Zawodnik Manchesteru City w zasadzie został już skreślony przez Los Blancos.

Rodri oddalił się od Estadio Santiago Bernabeu, ale Real Madryt wciąż będzie go obserwował. Tego lata zawodnik Manchesteru City zapewne nie zmieni barw klubowych. W przyszłości jednak wciąż mistrz Europy może zawitać do zespołu Królewskich. Los Blancos skupiają się teraz na innych celach transferowych. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że blisko zespołu jest Enzo Fernandez.

Sytuacja Rodriego w Manchesterze City dotychczas była niejasna. Zawodnik myślał o Realu Madryt, ale z drugiej strony prowadził rozmowy z angielskim klubem. Kontrakt Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i The Citizens zamierzają przedłużyć współpracę ze swoją gwiazdą. Jeśli tak się nie stanie, to za rok Królewscy będą mogli dokonać darmowego transferu.

Rodri w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.