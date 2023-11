IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt w 2024 roku może dokonać kluczowych wzmocnień

Głównym celem Królewskich jest Alphonso Davies

Media stawiają Kanadyjczyka przed Kylianem Mbappe

Alphonso Davies głównym celem Realu Madryt

Real Madryt nie ma wątpliwości, że Alphonso Davies to wielkie nazwisko, które należy do siebie sprowadzić, aby w przyszłym sezonie konkretnie wzmocnić lewą obronę. Jak informuje serwis Relevo, dzięki umowie Kanadyjczyka, która obowiązuje do 2025 r., w obozie Królewskich panuje optymizm, że tę operację można sfinalizować w przyszłorocznym letnim oknie transferowym.

Aktualnie w drużynie Królewskich na pozycji lewego obrońcy występują Fran Garcia i Ferland Mendy. Obaj piłkarze nie spełniają oczekiwań sztabu.

Relevo informuje, że obecnie Florentino Perez woli skupić się na pozyskaniu Daviesa z uwagi na wciąż niejasną sytuację Kyliana Mbappe. Wszystkie priorytety mogą ulec zmianie w styczniu, gdy okaże się, czy Francuz przedłuży kontrakt z Paris Saint-Germain.

Zobacz także: Kylian Mbappe zbyt drogi. Gigant wypada z gry o gwiazdę PSG