Real Madryt zarobił konkretną sumę. Napoli sfinalizowało transfer

Miguel Gutierrez zamienił Gironę na Napoli w zamian za 20 milionów euro. Połowa kwoty trafi na konto Realu Madryt, którego obrońca jest wychowankiem. Królewscy zarobią więc 10 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Miguel Guttierez

10 milionów euro zarobił Real Madryt na transferze Gutierreza do Napoli

SSC Napoli w poprzednim sezonie pod wodzą Antonio Conte sięgnęło po czwarte w historii Scudetto. Kwestia tytułu rozstrzygnęła się dopiero w ostatnim meczu przeciwko Cagliari, które Partenopei wygrali (2:0). Na listę strzelców wpisali się Romelu Lukaku i Scott McTominay, przez co drużyna spod Wezuwiusza wyprzedziła w tabeli Serie A o jeden punkt Inter Mediolan.

W nadchodzącej kampanii będą jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa. W obronie tytułu pomóc im mają nowi zawodnicy tacy jak Noa Lang, Lorenzo Lucca, Vanja Milinković-Savić czy Kevin De Bruyne. Do tego grona dołączył właśnie kolejny nowy nabytek.

Neapolitańczycy ogłosili, że kontrakt z klubem podpisał Miguel Gutierrez. Hiszpan dołączył do klubu w zamian za 18 milionów euro plus dodatkowe 2 mln euro w formie bonusu. Wcześniej w latach 2022-2025 zakładał koszulkę Girony, występującej w La Liga.

Połowa kwoty transferu, czyli 10 milionów euro trafi na konto Realu Madryt. Gutierrez to wychowanek Los Blancos, gdzie spędził aż jedenaście lat. Królewscy sprzedali go Gironie latem 2022 roku za 4 mln euro, zapewniając sobie 50% z następnego transferu.

Gutierrez nie przebił się w seniorskim zespole Realu, notując jedynie 10 występów. Z kolei w Gironie był kluczowym zawodnikiem w ostatnich sezonach, zapisując na swoim koncie 112 spotkań, 6 goli i 19 asyst.