PSG zgłosiło się po transfer Rodrygo. Gwiazdor Realu się nie zawahał

12:58, 19. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Defensa Central

Paris Saint-Germain wyraziło zainteresowanie transferem Rodrygo z Realu Madryt. Gwiazdor nie zawahał się przy decyzji - przekazał serwis Defensa Central.

Rodrygo
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo wybrał pomiędzy Realem a PSG

Rodrygo Goes od kilku tygodni znajduje się w centrum transferowych spekulacji. PSG widzi w nim idealne wzmocnienie ofensywy. Brazylijczyk miałby stworzyć rażącą piekielnie silną linię ataku wraz z Dembele oraz Doue.

Luis Enrique doskonale zdaje sobie sprawę, że taki ruch znacząco podniósłby potencjał jego drużyny. Problem w tym, że sam piłkarz nie jest zainteresowany przeprowadzką do Paryża. Według Defensa Central Rodrygo jasno zakomunikował swoje stanowisko. Piłkarz woli zostać w Madrycie, niż przenieść się do PSG.

Co wybrałbyś na miejscu Rodrygo?

  • Transfer do PSG
  • Pozostanie w Realu
  • Transfer do PSG 33%
  • Pozostanie w Realu 67%

48+ Votes

Wpływ na tę decyzję miały także czynniki pozaboiskowe. Kylian Mbappe miał przekazać koledze z drużyny, że atmosfera w paryskim klubie bywa trudna, a decyzje władz PSG nie zawsze są akceptowane przez zawodników. Do tego dochodzi chaos związany z sytuacją Gianluigiego Donnarummy, który tylko pogłębił wątpliwości Rodrygo.

Xabi Alonso, nowy trener Realu Madryt, już przed meczem z Osasuną podkreślał, że liczy na wszystkich piłkarzy i nie przejmuje się letnimi plotkami. Rodrygo miał spokojnie podejść do tych słów, wiedząc, że choć w tym sezonie nie zawsze będzie pierwszym wyborem, to wciąż pozostaje ważnym elementem drużyny.

