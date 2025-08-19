PSG zgłosiło się po transfer Rodrygo. Gwiazdor Realu się nie zawahał

Rodrygo wybrał pomiędzy Realem a PSG
Rodrygo Goes od kilku tygodni znajduje się w centrum transferowych spekulacji. PSG widzi w nim idealne wzmocnienie ofensywy. Brazylijczyk miałby stworzyć rażącą piekielnie silną linię ataku wraz z Dembele oraz Doue.
Luis Enrique doskonale zdaje sobie sprawę, że taki ruch znacząco podniósłby potencjał jego drużyny. Problem w tym, że sam piłkarz nie jest zainteresowany przeprowadzką do Paryża. Według Defensa Central Rodrygo jasno zakomunikował swoje stanowisko. Piłkarz woli zostać w Madrycie, niż przenieść się do PSG.
Wpływ na tę decyzję miały także czynniki pozaboiskowe. Kylian Mbappe miał przekazać koledze z drużyny, że atmosfera w paryskim klubie bywa trudna, a decyzje władz PSG nie zawsze są akceptowane przez zawodników. Do tego dochodzi chaos związany z sytuacją Gianluigiego Donnarummy, który tylko pogłębił wątpliwości Rodrygo.
Xabi Alonso, nowy trener Realu Madryt, już przed meczem z Osasuną podkreślał, że liczy na wszystkich piłkarzy i nie przejmuje się letnimi plotkami. Rodrygo miał spokojnie podejść do tych słów, wiedząc, że choć w tym sezonie nie zawsze będzie pierwszym wyborem, to wciąż pozostaje ważnym elementem drużyny.