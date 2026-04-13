Real Madryt zamierza sprzedać napastnika. Następca już wskazany

Endrick

Endrick wróci do składu Realu. Zajmie miejsce Garcii

Real Madryt podejmuje pierwsze decyzje kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Oczywiście wiele z nich jest uzależnionych od wyniku na koniec kampanii, ale niektórzy zawodnicy znają już swoją przyszłość. Santiago Bernabeu opuści David Alaba, zaś Antonio Rudiger najprawdopodobniej przedłuży umowę. Na wylocie znajduje się też Gonzalo Garcia, czyli bohater zeszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Na dłuższą metę został zweryfikowany negatywnie i Królewscy nie zamierzają na niego stawiać.

Co istotne, w jego przypadku mowa o sprzedaży, a nie wypożyczeniu. Real uznał, że Garcia nie prezentuje odpowiedniej skali talentu i nigdy nie będzie realnym wzmocnieniem dla zespołu. Królewscy planują go pożegnać podczas letniego okienka.

Jednocześnie miejsce hiszpańskiego snajpera zajmie Endrick, który zimą trafił na wypożyczenie do Francji. Olympique Lyon szybko przekonał się, że ma do czynienia z zawodnikiem o wielkim potencjale. Brazylijczyk w sumie uzbierał tam już sześć bramek oraz sześć asyst. Działacze Realu żałowali decyzji o wypożyczeniu, gdyż mógłby on pomóc zespołowi w drugiej części sezonu.

@MarioCortegana — Madrid Zone (@theMadridZone) April 13, 2026

Na przestrzeni całego sezonu w Realu Garcia uzbierał natomiast sześć trafień w 33 występach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.