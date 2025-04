Real Madryt zainteresowany Bruno Fernandesem. Padły ważne słowa ws. transferu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Real Madryt zainteresował się Bruno Fernandesem. Amorim zabrał głos

Real Madryt nieustannie rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu wzmocnień. Priorytetem Królewskich na letnie okno jest pozyskanie środkowego obrońcy, ale oprócz tego hiszpański gigant nie wyklucza sprowadzenia nowej opcji do środka pola. W ostatnich dniach na łamach serwisu Sunday Express gruchnęła wiadomość o tym, że Los Blancos zaczęli interesować się pozyskaniem Bruno Fernandesa z Manchesteru United.

Zobacz WIDEO: Gwiazdor Manchesteru United kibicem… Radomiaka

Portugalczyk to jedna z najważniejszych postaci w klubie z Old Trafford, ale ciągły brak sukcesów może skłonić go do odejścia. Tę sytuację rzekomo chce wykorzystać Real Madryt, który potrzebuje odrobiny świeżości w linii pomocy. Tak doświadczony i ograny na wysokim poziomie zawodnik jak Bruno Fernandes na pewno jest ciekawym kandydatem.

W obliczu spekulacji transferowych głos na temat przyszłości Bruno Fernandesa postanowił zabrać Ruben Amorim. Trener Manchesteru United został zapytany o swojego podopiecznego w trakcie konferencji prasowej i stanowczo zapowiedział, że pomocnik zostanie na Old Trafford.

– Nie, to nie dojdzie do skutku. Nigdzie nie odejdzie, już mu o tym powiedziałem – mówił Amorim.