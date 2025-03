Bruno Fernandes celem dla giganta z Hiszpanii. 90 milionów euro

Real Madryt jest zainteresowany transferem Bruno Fernandesa za 90 milionów euro tego lata. To byłby wielki hit transferowy gracza Manchesteru United, o czym donosi "Sunday Express".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes celem Realu Madryt

Real Madryt od lat sprowadza do swojego zespołu najlepszych piłkarzy na całym kontynencie. Przykłady można mnożyć, ale wystarczy wspomnieć chociażby Kyliana Mbappe oraz praktycznie potwierdzony transfer Trenta Alexandra-Arnolda. To oznacza, że ekipa Królewskich co sezon jest coraz mocniejsza, ale okazuje się, że w nowej kampanii może zyskać kolejną gwiazdę.

Według informacji przekazanych przez serwis “Sunday Express”, Real Madryt jest zainteresowany transferem Bruno Fernandesa, a więc kapitana Manchesteru United. Królewscy mogą pozyskać Portugalczyka za nawet 90 milionów euro, a jego przenosiny do giganta z Hiszpanii byłby bez wątpienia hitowym ruchem w letnim okienku transferowym. Fernandes bowiem to od wielu już sezonów czołowa postać zespołu z Premier League oraz gwiazda całej ligi.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Bruno Fernandes w tym sezonie rozegrał dla Manchesteru United 44 mecze, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 16 asysty. To liczby wybitne, szczególnie, że ogólna forma Czerwonych Diabłów jest bardzo słaba. 30-letni reprezentant Portugalii w przeszłości występował m.in. dla Sportingu Lizbona. Obecnie wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 55 milionów euro. Kontrakt ofensywnego pomocnika wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

