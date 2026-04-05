Real Madryt i Bayern Monachium wkrótce zagrają ze sobą w Lidze Mistrzów. Jak się okazuje, może dojść do transferu między tymi klubami. Josip Stanisić znalazł się bowiem na radarze Królewskich - informuje "Fussball Daten".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt zaliczył w minioną sobotę fatalny występ. Drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloa uznała bowiem wyższość RCD Mallorca (1:2). Ten wynik jest ogromną niespodzianką, ale to tylko potwierdza, że Los Blancos zmagają się ze sporymi problemami. A już w najbliższy wtorek odbędzie się ich pierwszy ćwierćfinałowy mecz z Bayernem Monachium w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fussball Daten” dowiadujemy się, że Real Madryt myśli o przeprowadzeniu zaskakującego transferu. Prosto z… Bayernu Monachium. W kręgu zainteresowań hiszpańskiego giganta znalazł się bowiem Josip Stanisić. Królewscy myślą o zmianach na prawej obronie i postrzegają w Chorwacie idealne wzmocnienie.

Josip Stanisić jest jednym z ważniejszych żołnierzy w armii Vincenta Kompany’ego. Ciężko sobie wyobrazić, że Bayern Monachium rozstanie się z reprezentantem Chorwacji. Z pewnością Real Madryt będzie musiał wyłożyć na stół olbrzymią gotówkę. Czas pokaże, czy finalnie defensor Bawarczyków zawita na Estadio Santiago Bernabeu.

W trwającym sezonie Josip Stanisić rozegrał 31 spotkań w trykocie Bayernu Monachium. Statystyki Chorwata są godne pochwały. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców. Defensor zaliczył także aż siedem asyst.