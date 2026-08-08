Manchester United sprzedał bramkarza. Pozostanie na Wyspach Brytyjskich

Radek Vitek wzmocni rywalizację między słupkami w Middlesbrough. 22-letni bramkarz przeszedł do drugoligowego klubu z Manchesteru United za ponad 8 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Radek Vitek

Oficjalnie: Radek Vitek zasilił szeregi Middlesbrough

Middlesbrough FC poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Radka Vitka z Manchesteru United. 22-letni bramkarz po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą długoterminowym kontraktem. Długość umowy nie została jednak ujawniona do wiadomości publicznej. Czech rozpoczyna tym samym nowy etap swojej kariery.

Kwota tej transakcji wyniosła ponad 8 milionów euro, do czego mogą jeszcze dojść bonusy. – Świetnie jest tu być. To dla mnie nowe wyzwanie i jestem naprawdę podekscytowany, że zostałem zawodnikiem Boro. Projekt klubu robi ogromne wrażenie, a ambicje są bardzo wyraźne – powiedział golkiper po podpisaniu kontraktu.

– Cel jest jasny, czyli awans do Premier League. Myślę, że wszyscy w drużynie mają takie nastawienie, a ja chcę tego samego. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy – dodał zawodnik.

Radek Vitek był bramkarzem Manchesteru United od lipca 2020 roku, kiedy trafił do akademii angielskiego giganta z Sigmy Ołomuniec. Nigdy nie otrzymał jednak poważnej szansy w pierwszym zespole, ponieważ większość czasu spędził na wypożyczeniach. Ostatnio występował na takiej zasadzie w Bristol City, BW Linz oraz Accrington Stanley FC. Teraz ponownie zagra w Championship, tym razem w barwach Middlesbrough.