Arsenal ogłosił bombę transferową. Wyłożył na stół fortunę

Bruno Guimaraes przeniósł się z Newcastle United do Arsenalu. Mistrzowie Premier League zapłacili za brazylijskiego pomocnika prawie 90 milionów euro.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Oficjalnie: Bruno Guimaraes przechodzi do Arsenalu

Arsenal poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Bruno Guimaraesa z Newcastle United. 28-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. W umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejną kampanię.

Kwota tej transakcji wyniosła prawie 90 milionów euro, więc londyński gigant dokonał wielkiej inwestycji. W związku z tym na Emirates Stadium wiązane są duże nadzieje z reprezentantem Brazylii.

– Bruno to zawodnik o świetnej mentalności oraz ogromnej jakości, który wniesie do naszego zespołu silne przywództwo. Widzieliśmy, że może grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i piłkarz typu box-to-box. Łączy jakość z pracowitością, a dodatkowo co sezon zapewnia gole oraz asysty – powiedział dyrektor sportowy Arsenalu, Andrea Berta.

48-krotny reprezentant Brazylii występował w drużynie Srok od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park z Olympique’u Lyon za ponad 40 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 41 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zanotował osiem ostatnich podań. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 70 milionów euro.