Real Madryt wycenił Viniciusa! Astronomiczne żądania

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył wygasającego w czerwcu 2027 roku kontraktu. Real Madryt w obliczu niepewnej przyszłości postanowił go wycenić. Królewscy oczekują co najmniej 250 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt oczekuje co najmniej 250 mln euro za Viniciusa Juniora

Vinicius Junior to postać, która co chwilę trafia na okładki hiszpańskich mediów. Nie zawsze wydarzenia wokół piłkarza są czysto sportowe. Natomiast tym razem tematem numer jeden jest kwestia wygasającego kontraktu. Obecna umowa, która wiąże go z Realem Madryt, obowiązuje do czerwca 2027 roku. Mimo wielu prób i negocjacji obie strony są dalekie od osiągnięcia porozumienia.

Kością niezgody są sprawy finansowe. Ostatni raz, gdy miały miejsce negocjacje na linii Vinicius – Real zawodnik odrzucił propozycję klubu. AS informował, że rozbieżność finansowa była miażdżąca. Brazylijczyk domagał się aż pięć razy większej pensji, niż mu zaproponowano.

W Madrycie obawiają się, że Vinicius nie przedłuży kontraktu, a co za tym idzie, będzie chciał odejść za darmo. Aby temu zapobiec, Real postanowił wycenić gwiazdora przed letnim oknem transferowym w 2026 roku. Z informacji serwisu Cadena SER wynika, że Królewscy oczekują co najmniej 250 milionów euro. Warto dodać, że podobną kwotę są w stanie zapłacić przedstawiciele Saudi Pro League.

W koszulce Realu Madryt gra od lipca 2018 roku. Los Blancos zapłacili za niego Flamengo 45 milionów euro. Vinicius, póki co ma na swoim koncie 111 goli i 87 asyst w 332 meczach. W 2024 roku został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz zajął 2. miejsce w rankingu Złotej Piłki.