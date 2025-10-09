Haaland trafił na listę życzeń giganta. Oto warunek transferu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland na krótkiej liście życzeń Realu Madryt

Erling Haaland w połowie stycznia zaskoczył wszystkich, podpisując nowy kontrakt z Manchesterem City. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że umowa obowiązuje do czerwca 2034 roku. Tak długie porozumienie pomiędzy klubem a piłkarzem jest rzadkością. Co więcej, kontrakt Norwega to jedna z najwyższych umów w historii sportu. Ponadto usunięto z niej klauzulę odstępnego.

Mimo to w mediach nie brakuje informacji o potencjalnym transferze 25-latka. Haaland przede wszystkim łączony jest z przeprowadzką do Hiszpanii, gdzie interesuje się nim FC Barcelona i Real Madryt. Z pewnością taka transakcja wiązałaby się z ogromnym wydatkiem. Portal Transfermarkt wycenia go na 180 milionów euro. Nie ulega wątpliwości, że Obywatele mogą żądać znacznie więcej.

Najnowsze wieści ws. przyszłości piłkarza przekazał serwis El Larguero. Ich zdaniem Erling Haaland trafił na listę życzeń Realu Madryt. Królewscy umieścili go w wąskim gronie napastników, którzy mogą trafić do zespołu latem przyszłego roku.

Temat transferu jednego z najlepszych napastników na świecie powrócił, ponieważ niepewna jest przyszłość Viniciusa Juniora. Okazuje się, że w przypadku odejścia Brazylijczyka to właśnie Haaland miałby zostać nowym partnerem Kyliana Mbappe w ataku.

W obecnym sezonie Haaland imponuje formę. Jak dotąd rozegrał 9 meczów, w których zdobył 12 goli i zaliczył asystę.