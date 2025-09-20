Vinicius postawił Real pod ścianą! W Madrycie boją się jednego

Vinicius Junior może opuścić Real w 2027 roku
Vinicius Junior co jakiś czas jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. Gdy tylko okno transferowe jest otwarte, z różnych stron napływają informacje, że przedstawiciele Saudi Pro League kuszą Brazylijczyka ogromnym wynagrodzeniem. Na zmianie klubu mógłby zarobić również Real Madryt, który miałby otrzymać za sprzedaż piłkarza prawdziwą fortunę. W przeszłości pisano nawet o 300 mln euro.
Nowe informacje ws. przyszłości zawodnika przekazał dziennik AS. Ich zdaniem sytuacja w Madrycie stała się dość trudna. Od dłuższego czasu trwają negocjacje na linii Real – Vinicius ws. nowej umowy. Ostatnia propozycja została jednak odrzucona przez piłkarza. Jedna z największych gwiazd Los Blancos zażądała aż pięciokrotnie wyższej oferty, niż przedstawił mu klub.
W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że Vinicius Junior opuści Real Madryt po wygaśnięciu kontraktu. Obecna umowa wiążę go z klubem do czerwca 2027 roku. Królewscy są świadomi, że istnieje ryzyko utraty zawodnika i obawiają się, że Brazylijczyk naprawdę może rozważać zmianę klubu na zasadzie wolnego transferu.
Vinicius trafił do Realu latem 2018 roku z Flamengo. Na ten moment wystąpił w 327 meczach, w których zdobył 108 goli i zaliczył 84 asysty.