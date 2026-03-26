Real Madryt wybrał nowego pomocnika. To kandydat idealny

Real Madryt wierzy, że Rodri wniesie drużynę na wyższy poziom. Transfer gwiazdy Manchesteru City to główny cel na najbliższe lato - informuje Matteo Moretto. Do Hiszpana przekonany jest Florentino Perez.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri głównym celem Realu. Wielki transfer na horyzoncie

Real Madryt poszukuje nowego środkowego pomocnika. W tej formacji powstała duża luka po odejściu dwóch weteranów – Toniego Kroosa oraz Luki Modricia. Potencjalny problem zgłaszał już Xabi Alonso, ale klub go nie posłuchał. Na przestrzeni obecnego sezonu zrozumiano, że wzmocnienie drugiej linii jest konieczne, aby pozostać konkurencyjnym w kolejnych latach. Królewscy naprawią ten błąd i już niedługo sprowadzą zawodnika klasy światowej.

W mediach z Realem Madryt łączone są takie nazwiska, jak Vitinha, Enzo Fernandez, Kees Smit czy Rodri. W transfer tego ostatniego kibicom trudno wierzyć, ale coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie on zostanie bohaterem hitowej operacji hiszpańskiego giganta. Sam zawodnik nie wyklucza, że pewnego dnia trafi na Santiago Bernabeu, mimo przeszłości w Atletico Madryt. Manchester City ponadto dalej nie wypracował z nim porozumienia w sprawie nowego kontraktu.

Według informacji Matteo Moretto Real już rozpoczął prace nad jego transferem. Rodri ma być chętny na powrót do stolicy Hiszpanii. Na Santiago Bernabeu uważają go za kandydata idealnego – zawodnika, który stanie się liderem tej formacji, a swoim doświadczeniem i dotychczasowymi sukcesami dopasuje się do zespołu. Ma mentalność zwycięzcy, co w Madrycie jest kluczowym czynnikiem.