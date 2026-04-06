Real Madryt ustalił cenę za Camavingę! Chcą go giganci Premier League

21:34, 6. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt zdecydował, że Eduardo Camavinga zostanie sprzedany. Królewscy ustalili wycenę na poziomie 80 milionów euro. Sacha Tavolieri inofmruje, że pomocnikiem interesują się dwa kluby z Premier League. Chodzi o Liverpool oraz Arsenal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Real Madryt prawdopodobnie stracił szansę na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Po ostatnim weekendzie strata do FC Barcelony wzrosła o trzy punkty. Przyczyniła się do tego niespodziewana porażka z Realem Mallorca. Obecnie po 30. kolejkach Królewscy tracą do lidera 7 punktów. Nawet w przypadku zwycięstwa w El Clasico wyprzedzenie Katalończyków wydaje się prawie niemożliwe.

W związku z tym w Madrycie skupiają się na planowaniu następnego sezonu. Florentino Perez ma sprowadzić do klubu kilku nowych zawodników. Z dużym prawdopodobieństwem ktoś z obecnego składu zostanie sprzedany. AS informował, że na liście transferowej znalazł się Eduardo Camavinga. Potwierdza to również dziennikarz Sacha Tavolieri, który ujawnił nowe wieści w sprawie Francuza.

Z jego informacji wynika, że Real wycenił Camavingę. Na sprzedaży pomocnika chcą zarobić przynajmniej 80 milionów euro. Ze znalezieniem chętnego zespołu na 23-latka nie powinno być problemu. Ręke na pulsie trzymają giganci Premier League. Reprezentant Francji cieszy się zainteresowaniem Liverpoolu, a także Arsenalu.

Camavinga chciałby zostać w Madrycie, ale przy transferze nowego pomocnika, może zostać przyspawany do ławki. Na Bernabeu gra od 2021 roku, gdy dołączył do zespołu z Rennes. Łącznie wystąpił w 215 meczach, strzalając 6 goli i notując 11 asyst.

