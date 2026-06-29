Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław dogadują ciekawy transfer

08:02, 29. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Meczyki.pl, Roosevelta81.pl

Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław mogą wkrótce sfinalizować ciekawy transfer. Według informacji Meczyki.pl, Dominik Szala może przenieść się do stolicy Dolnego Śląska.

Michal Gasparik
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Szala może zostać piłkarzem Śląska Wrocław

Górnik Zabrze w poniedziałek rozpocznie obóz przygotowawczy do nowego sezonu w austriackim Bad Haring. Michal Gasprik zdecydował się powołać na niego 27 zawodników. Miejsca w autokarze zabrakło między innymi dla Dominika Szali.

– Wszyscy zawodnicy, którzy nie pojechali na obóz mają wolna rękę w poszukiwaniu nowego klubu – powiedziała w rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl Paulina Laby, rzecznik prasowa wicemistrza Polski.

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Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższym czasie nowy klub znajdzie Dominik Szala. – Nawet w poniedziałek może wyjaśnić się przyszłość Dominika Szali. Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław mają rozmawiać o warunkach i szczegółach transferu – wypożyczenia z opcją wykupu – napisał w serwisie X dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Kilka dni wcześniej o tym ruchu informował też Tadeusz Danisz z „TVP Katowice”.

Dominik Szala ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Stali Mielec w Betclic 1 Lidze. Zaliczył tam jedenaście występów. Wcześniej wydawało się, że może zaistnieć w pierwszym zespole Górnika Zabrze, a w kampanii 2024/25 zaliczył aż 16 spotkań na poziomie PKO Ekstraklasy. Jednak problemy zdrowotne zahamowały rozwój młodego zawodnika.

Z zespołem Trójkolorowych w najbliższym czasie pożegna się też najpewniej Michał Rakoczy. Były zawodnik Cracovii trafił do Zabrza na początku roku, by odbudować formę, ale nie zdołał przekonać do siebie Michala Gasparika.

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