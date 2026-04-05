Real Madryt podjął decyzję kadrową. Jak się okazuje, potwiedziły się ostatnie doniesienia i Eduardo Camavinga znalazł się na wylocie z klubu. Francuz trafił właśnie na listę transferową - informuje "Diario AS".

Real Madryt rozgrywa przeciętny sezon. W zasadzie od początku sezonu Królewscy zmagają się z problemami, czego dowodem jest ich ostatni mecz. Zespół prowadzony przez Alvaro Arbeloę niespodziewanie okazał się gorszy od RCD Mallorca (1:2). Teraz Los Blancos muszą w pełni skupić się na wtorkowym meczu z Bayernem Monachium w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. „Diario AS” potwierdza wcześniejsze doniesienia, jakie pojawiały się w mediach. Otóż Królewscy w nadchodzącym letnim okienku transferowym chcą zakończyć współpracę z Eduardo Camavingą. Reprezentant Francji trafił właśnie na listę transferową.

Real Madryt liczy na rozstanie z Eduardo Camavingą i zarobienie sporej sumy pieniędzy. Obecnie nie są znane finansowe wymagania Królewskich. Francuz natomiast nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Reprezentant Trójkolorowych wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Eduardo Camavinga w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zanotował jedną asystę.