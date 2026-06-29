Były piłkarz Legii Warszawa zaliczy wielki transfer?! Napoli ma go na oku

08:01, 29. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Il Mattino

Ernest Muci dopiero co zamienił Besiktas na Trabzonspor, a już może zostać bohaterem dużego transferu. Il Mattino podaje, że Albańczyk znalazł się w kręgu zainteresowań Napoli.

Piłkarze Napoli
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Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Ernest Muci w kręgu zainteresowań Napoli

Ernest Muci w latach 2021-2024 bronił barw Legii Warszawa. W barwach stołecznego klubu rozegrał łącznie 114 meczów, w których strzelił 21 bramek i zanotował 10 asyst. W lutym 2024 roku zgłosił się po niego Besiktas, który zapłacił aż 10 milionów euro. Przygoda w Stambule nie była do końca udana, co skończyło się wypożyczeniem w poprzednim sezonie do Trabzonsporu.

W nowym klubie stał się ważną postacią wyjściowego składu. Przełożyło się to na 15 bramek i 9 asyst w 34 spotkaniach. Ekipa z Trabzonu zdecydowała się aktywować klauzulę wykupu i sprowadziła Albańczyka za ok. 8,5 mln euro.

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Mimo zmiany zespołu na stałe pojawiła się opcja, że Muci ponownie może zmienić otoczenie. Z informacji serwisu Il Mattino wynika, że 25-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Napoli. Na ten moment brakuje konkretów. Bez wątpienia Partenopei rozpoczynają nowy rozdział w klubie. Mimo zajęcia 2. miejsca w Serie A drużynę opuścił Antonio Conte. Nowym trenerem ma zostać Max Allegri.

Co ciekawe, włoska prasa w informacji o zainteresowaniu Mucim nie uwzględniła faktu, że Albańczyk zmienił klub. Sugerowali potencjalne negocjacje Neapolitańczyków z Besiktasem. Z tego powodu trzeba podchodzić do tej plotki transferowej z dużym dystansem.

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