Real Madryt planuje kolejny transfer. Powtórka głośnego scenariusza

Real Madryt zakończył rozmowy z Como dotyczące Nico Paza, ale współpraca obu klubów może wkrótce nabrać nowego wymiaru. Według „AS” włoski zespół chce pozyskać kolejny talent z madryckiej akademii.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Cesar Palacios kolejnym celem Como

Real Madryt i Como mają za sobą intensywne negocjacje dotyczące przyszłości Nico Paza. Hiszpański klub dysponował klauzulą odkupu w wysokości 9 milionów euro, jednak zawodnik chciał kontynuować grę we Włoszech po dwóch udanych sezonach. Ostatecznie strony osiągnęły porozumienie. Real Madryt aktywował klauzulę odkupu, a następnie sprzedał piłkarza z powrotem do Como za 60 milionów euro. Jednocześnie zapewnił sobie możliwość ponownego wykupienia pomocnika za 80 milionów euro w przyszłym roku.

Po zakończeniu tej operacji Como skierowało uwagę na Cesara Palaciosa. 21-letni ofensywny pomocnik trafił do La Fabrica z Numancii w 2020 roku. W barwach Castilli rozegrał ponad 70 spotkań. W poprzednim sezonie zadebiutował w pierwszym zespole prowadzonym przez Alvaro Arbeloę. Łącznie wystąpił w siedmiu meczach seniorskiej drużyny.

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Palacios jest wysoko oceniany w Valdebebas, lecz jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Piłkarzowi pozostał tylko rok kontraktu. Według źródła nie znajduje się również w planach Jose Mourinho na kolejny sezon. Zainteresowanie jego pozyskaniem wykazuje także beniaminek La Liga Deportivo La Coruna, dlatego Como musi liczyć się z konkurencją.

Real Madryt może ponownie zastosować rozwiązanie wykorzystane przy transferze Nico Paza. Taki model miał już przynieść korzyści także w przypadku Jacobo Ramona rozwijającego się pod wodzą Cesca Fabregasa. Klub zamierza zachować klauzulę odkupu oraz część praw zawodnika.