Liverpool wytypował następcę Konate. Hitowy transfer coraz bliżej

Liverpool w przyszłym roku może stracić Ibrahima Konate. Według "Football Insider", coraz więcej wskazuje na to, że jego następcą zostanie Marc Guehi z Crystal Palace.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ibrahima Konate może odejść z Anfield, mistrzowie Anglii szukają następcy

Liverpool rozpoczął sezon 2025/26 w znakomitym stylu. W Premier League mistrzowie Anglii prowadzą w tabeli z kompletem punktów, a w 5. kolejce pokonali w derbach Everton (2:1) na Anfield. W Lidze Mistrzów ekipa Arne Slota wywalczyła zwycięstwo nad Atletico Madryt (3:2).

W klubie już powoli myślą o przyszłości, bo jeden z liderów zespołu, Ibrahima Konate, wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Największe emocje budzi oferta Realu Madryt, który śledzi losy francuskiego obrońcy. Konate może opuścić Liverpool po wygaśnięciu kontraktu latem 2026 roku, a klub już planuje, kto mógłby go zastąpić w defensywie.

Faworytem do wzmocnienia The Reds jest Marc Guehi z Crystal Palace. 25-letni reprezentant Anglii był bliski przejścia na Anfield podczas letniego okna transferowego. Kapitan The Eagles to solidny obrońca, który dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach Premier League. Jego pozyskanie mogłoby zapewnić Liverpoolowi stabilność w defensywie na długie lata.

Marc Guehi dołączył do Selhurst Park w 2021 roku z Chelsea. Łącznie na poziomie Premier League Anglik rozegrał 137 meczów, w których zdobył siedem bramek. Obecnie regularnie występuje w reprezentacji Anglii, w której ma na koncie 25 występów.