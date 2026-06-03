Real Madryt ruszy po mistrza świata. To jedyny warunek

Real Madryt kontynuuje ofensywą transferową. Królewscy są bliscy finalizacji rozmów z dwoma obrońcami i teraz chcą skoncentrować się na pozyskaniu środkowego pomocnika. ElDesmarque przekonuje, że na Santiago Bernabeu może trafić mistrz świata.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce pomocnika Liverpoolu

Wszystko wskazuje na to, że szeregi Królewskich zasilą Ibrahima Konate i Denzel Dumfries. Reprezentant Francji przeniesie się na Santiago Bernabeu jako wolny zawodnik, natomiast za Holendra Real Madryt zapłaci 20-25 milionów euro. Kolejnym celem transferowym stołecznej ekipy jest środkowy pomocnik.

Madrytczycy interesują się mistrzem świata z 2022 roku. Do drużyny, którą w przyszłym sezonie poprowadzi Jose Mourinho, ma dołączyć Alexis Mac Allister. Piłkarz Liverpoolu jest wyceniany aż na 80 milionów euro, jednak nawet taka kwota ma nie stanowić problemu dla wicemistrzów Hiszpanii. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji ws. Argentyńczyka jest zwycięstwo Florentino Perez w niedzielnych wyborach.

Jeżeli legendarny prezydent utrzyma swoje stanowisko, Real przyspieszy rozmowy. Mac Allister występuje na Anfield Road od 2023 roku – The Reds sprowadzili go z Brightonu za 42 milliony. W tym sezonie wychowanek Argentinos Juniors rozegrał 55 potkań, w których strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst.