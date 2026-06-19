Real Madryt przeznacza 220 milionów euro na gigantyczny transfer!

fot. UPI/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce Michaela Olise

Real Madryt chce sprowadzić Michaela Olise z Bayernu Monachium. Jak informuje Fichajes.net, klub z Santiago Bernabeu jest gotów przeznaczyć na ten transfer nawet 220 milionów euro.

Francuz ma być jednym z głównych celów Florentino Pereza. Plan zakłada stworzenie ofensywy złożonej z Olise, Viniciusa Juniora, Jude’a Bellinghama i Kyliana Mbappe. Skrzydłowy Bayernu pasuje do tej koncepcji, bo może wzmocnić prawą stronę ataku.

Olise ma za sobą bardzo mocny sezon. W 52 meczach zdobył 22 bramki i zanotował 31 asyst. Jego kontrakt z Bayernem obowiązuje do 2029 roku, dlatego rozmowy nie będą łatwe.

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Bayern nie chce sprzedawać gwiazdy

Bayern nie zamierza ułatwiać Realowi zadania. Herbert Hainer miał jasno zasugerować, że madrycki klub nie musi nawet wysyłać ofert. Mimo to Real ma być gotów podbić propozycję powyżej 200 milionów euro.

Żeby sfinansować taki ruch, Królewscy mogą zdecydować się na dużą sprzedaż w środku pola. W tym kontekście pojawiają się nazwiska Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego, którzy mają mocną pozycję na rynku Premier League.