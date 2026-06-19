Media: Lewandowski wybrał nowy klub! Wtedy podpisze umowę

Robert Lewandowski jest o krok od dołączenia do nowego klubu. "Kanał Sportowy" przekazuje, że zwiąże się z Chicago Fire. Umowę ma podpisać już za kilka dni.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wkrótce w nowym klubie

Robert Lewandowski niedawno ogłosił swoje odejście z Barcelony po czterech latach. Był to owocny czas, w trakcie którego trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii. Strony uznały jednak, że dalsza współpraca nie ma większego sensu, dlatego wygasająca umowa nie została przedłużona. Polski napastnik rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

Media łączyły go przede wszystkim z klubami spoza Europy – najbardziej prawdopodobnymi kierunkami były Stany Zjednoczone lub Arabia Saudyjska. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski będzie kontynuował karierę w MLS, bowiem zwiąże się z Chicago Fire.

Chicago Fire od dawna zabiegało o jego podpis, a ostatnio przedstawiciele klubu mówili o tym już otwarcie. Wszystko wskazuje na to, że wygrali tę rywalizację. Kilka dni temu Lewandowski udał się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać z trenerem oraz władzami Chicago Fire.

Wkrótce czeka go ważne wydarzenie. „Kanał Sportowy” informuje, że Lewandowski ma podpisać kontrakt z Chicago Fire już w najbliższy poniedziałek. Szczegóły tej współpracy nie są jeszcze znane.

Jak informuje nasz mundialowy korespondent @garnekmedia, od kilku godzin wśród ludzi związanych z Chicago Fire krąży wiadomość, że w poniedziałek, 22 czerwca, klub ogłosi podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim😍 pic.twitter.com/23YXEVFGX6 — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 18, 2026

Blisko 38-letni zawodnik w zakończonym sezonie uzbierał 19 bramek i 4 asysty w 46 występach dla Barcelony. Chicago Fire będzie dla niego czwartym zagranicznym klubem po Borussii Dortmund, Bayernie Monachium oraz właśnie Dumie Katalonii.

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