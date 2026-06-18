Liverpool zaproponował 100 mln euro za gwiazdora. Jest odpowiedź

Liverpool złożył ofertę w wysokości 100 milionów euro za Yana Diomande. Propozycja została jednak szybko odrzucona przez RB Lipsk - donosi Philipp Hinze ze stacji Sky Sports.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

RB Lipsk odrzucił ofertę Liverpoolu za Yana Diomande

Liverpool w czwartkowy wieczór zakontraktował Victora Munoza, dzięki czemu dodatkowo wzmocnił swoją formację ofensywną. Angielski klub chce jednak dodać jeszcze więcej jakości do linii ataku, tym bardziej że z drużyną The Reds pożegnał się Mohamed Salah. Na szczycie listy życzeń giganta z Merseyside od dłuższego czasu znajduje się Yan Diomande, który uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych młodego pokolenia w europejskim futbolu.

Potentat z Anfield Road wreszcie przeszedł do konkretów i złożył pierwszą ofertę za 19-letniego zawodnika. Jak donosi Philipp Hinze ze stacji „Sky Sports”, propozycja Liverpoolu opiewała na 100 milionów euro, w tym 90 milionów euro kwoty podstawowej oraz 10 milionów euro w formie bonusów.

Oferta została jednak błyskawicznie odrzucona przez RB Lipsk, który oczekuje znacznie wyższej sumy. Niemiecki klub liczy na zarobek rzędu 120-150 milionów euro i nie zamierza spieszyć się ze sprzedażą swojej gwiazdy, zdając sobie sprawę, że jej wartość może jeszcze wzrosnąć wraz z kolejnymi występami na mundialu.

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Jedenastokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w zespole Byków od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się do Bundesligi z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W niedawno zakończonym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst, szybko stając się jednym z liderów niemieckiej drużyny. Jego kontrakt z Lipskiem obowiązuje do połowy 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia perspektywicznego skrzydłowego na około 100 milionów euro.