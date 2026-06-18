Tottenham Hotspur rozbija bank. Zapłacił 60 mln euro za stopera

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Jan Paul van Hecke zaprezentowany przez Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Jana Paula van Hecke z Brighton & Hove Albion. 26-letni stoper pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła około 60 milionów euro, co czyni ją jednym z najgłośniejszych ruchów transferowych londyńskiego klubu w ostatnich latach.

Tym samym w ekipie Kogutów została lepiej zabezpieczona pozycja środkowego obrońcy, a to jest bardzo dobra wiadomość dla Roberto De Zerbiego. Przyszłość Cristiana Romero oraz Luki Vuskovicia wciąż stoi bowiem pod znakiem zapytania, dlatego wzmocnienie defensywy było jednym z priorytetów trenera Tottenhamu. Van Hecke na papierze wydaje się idealnym kandydatem do gry w zespole Spurs. Holender posiada już duże doświadczenie zdobyte w Premier League, prezentuje wysoki poziom sportowy i nadal ma przed sobą wiele lat gry.

Trzynastokrotny reprezentant Holandii występował w barwach wspomnianego wyżej Brighton od września 2020 roku, kiedy przeniósł się na Amex Stadium za mniej więcej dwa miliony euro z NAC Breda. Choć początkowo był wypożyczany do SC Heerenveen oraz Blackburn Rovers, ostatecznie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie ekipy Mew. Jego bilans w drużynie The Seagulls zamknął się na 131 meczach, czterech bramkach i sześciu asystach.