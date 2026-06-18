Arsenal skreślił doświadczonego zawodnika. Wyjedzie z Londynu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Christian Norgaard na wylocie z Arsenalu

Christian Norgaard ma ważny kontrakt z Arsenalem do 30 czerwca 2027 roku, a ponadto londyński klub posiada opcję przedłużenia umowy z duńskim pomocnikiem o kolejny sezon. Wszystko wskazuje jednak na to, że strony zakończą współpracę już podczas obecnego letniego okna transferowego. Doświadczony zawodnik nie odgrywa bowiem znaczącej roli w planach sztabu szkoleniowego i wkrótce najprawdopodobniej zmieni otoczenie.

Najnowsze informacje dotyczące przyszłości 32-letniego piłkarza ujawnił serwis „Bold.dk”. Według wspomnianego portalu Arsenal umieścił Norgaarda na liście transferowej, więc jest gotowy wysłuchać ofert za defensywnego pomocnika. Mikel Arteta nie wiąże już z nim większych nadziei i wyraził zgodę na jego sprzedaż. Choć rosły zawodnik jest łączony z powrotem do Brondby IF, taki scenariusz wydaje się obecnie mało prawdopodobny. W grę ma wchodzić natomiast przeprowadzka do innego klubu występującego w jednej z czołowych europejskich lig.

41-krotny reprezentant Danii przywdziewa koszulkę drużyny Kanonierów od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium za ponad 11 milionów euro z Brentfordu. W minionej kampanii rozegrał 20 spotkań i zanotował 3 asysty. Choć w Premier League otrzymywał niewiele minut, dołożył swoją cegiełkę do wywalczenia mistrzostwa Anglii przez zespół Mikela Artety. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z londyńską ekipą dobiega końca.

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