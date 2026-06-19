Haaland wybrał między Realem a Barceloną. Tam chce zagrać

Erling Haaland ma preferować transfer do FC Barcelony. Napastnik jest rozczarowany brakiem działań ze strony Realu Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland ma być rozczarowany Realem Madryt

Erling Haaland nie jest pewny dalszej gry w Manchesterze City. Jak informuje El Nacional, napastnik ma wątpliwości wobec obecnego projektu po odejściu Pepa Guardioli i zatrudnieniu Enzo Mareski.

Norweg liczył również na większe zainteresowanie ze strony Realu Madryt. Klub z Santiago Bernabeu nie podjął jednak kontaktu, a Haaland nie znajduje się obecnie na liście celów Jose Mourinho.

To miało zmienić jego nastawienie do transferu do Madrytu. Napastnik, który dobrze rozpoczął mundial i strzelił dwa gole, ma być rozczarowany postawą Królewskich.

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Barcelona zostaje opcją dla Haalanda

Według źródła Haaland w tej sytuacji preferuje Barcelonę. Joan Laporta już wcześniej chciał sprowadzić go do klubu, ale wtedy napastnik wybrał Manchester City.

Barcelona szuka napastnika klasy światowej, który mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego. Operacja byłaby jednak bardzo trudna finansowo, zwłaszcza po transferze Anthony’ego Gordona za 80 milionów euro.

Katalończycy nie rezygnują z tematu całkowicie. Jeśli transfer nie będzie możliwy tego lata, Laporta i Deco mogą wrócić do sprawy w kolejnym oknie.