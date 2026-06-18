Legia Warszawa ma nowego obrońcę. Ostatnio był związany z Bayernem

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia ma nowego stopera

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudny sezon, ale finalnie udało się go zakończyć lepiej, niż można było tego oczekiwać jeszcze zimą. Warszawiacy do ostatniej kolejki, a nawet ostatnich minut, walczyli o grę w europejskich pucharach, ale finalnie marzenia pogrzebał wynik GKS-u Katowice. Niemniej wszyscy oczekują już nowej kampanii przy Łazienkowskiej, szczególnie po tym, co zespół zaprezentował wiosną.

Pomóc w lepszej grze i wynikach ma nowy środkowy obrońca Wojskowych. Zgodnie z medialnymi informacjami został nim niejaki Robert Deziel Jr, który ostatnio występował w barwach rezerw Bayernu Monachium. 20-letni środkowy obrońca ze Stanów Zjednoczonych podpisał z klubem umowę na najbliższe cztery lata.

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– Jesteśmy szczęśliwi z podpisania kontraktu z Robertem Dezielem Juniorem. Zawodnik był bardzo zdeterminowany, żeby przyjść do Legii, a rozmowy przebiegły bardzo szybko. Najważniejsze są umiejętności Roberta. Może on grać na czterech pozycjach, w trójce z tyłu, a także jako „szóstka”. Jego główną pozycją jest jednak lewy środek obrony, a my szukaliśmy obsady do tego sektora boiska. Nasz nowy piłkarz jest bardzo wytrzymały i zaangażowany, dobrze gra w powietrzu – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Fredi Bobic.

Robert Deziel Jr na koncie ma występy w młodzieżowych zespołach Bayernu Monachium, Realu Madryt oraz Celty Vigo. Jest także młodzieżowym reprezentantem USA. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 250 tysięcy euro.

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