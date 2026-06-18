Liverpool zakontraktował byłego piłkarza Realu Madryt

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Oficjalnie: Victor Munoz przenosi się do Liverpoolu

Liverpool poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Victora Munoza z Osasuny Pampeluna. 22-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2032 roku. Kwota transakcji wyniosła 40 milionów euro, co pokazuje, jak duże nadzieje włodarze z Anfield Road wiążą z hiszpańskim zawodnikiem.

Angielski gigant zdecydował się uruchomić klauzulę odstępnego zawartą w umowie piłkarza, który uchodził za jednego z najlepszych ofensywnych zawodników ostatniego sezonu La Ligi. Warto dodać, że połowa tej sumy, czyli 20 milionów euro, trafi na konto Realu Madryt, z którego Munoz odchodził do Osasuny. Co więcej, Królewscy zachowali możliwość odkupienia skrzydłowego po zakończeniu kampanii 2026/2027, dzięki czemu nadal będą mieli wpływ na jego przyszłość.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii, którym poważnie interesowało się również Newcastle United, występował w barwach drużyny z Nawarry od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się na Estadio El Sadar za pięć milionów euro ze wspomnianego wyżej Realu Madryt. Co ciekawe, w swoim piłkarskim CV posiada także Barcelonę, gdzie rozpoczynał przygodę z futbolem. Munoz w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst w koszulce Osasuny Pampeluna, potwierdzając swój ogromny potencjał.