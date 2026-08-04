Liverpool poluje na skrzydłowego. To byłby ciekawy transfer

15:49, 4. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool poszukuje następcy Mohameda Salaha. Na celowniku The Reds znajduje się Yankuba Minteh z Brighton & Hove Albion - ujawnia portal "TEAMtalk".

Andoni Iraola
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Yankuba Minteh w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool chce jeszcze wzmocnić swoją ofensywę. Jednym z zawodników znajdujących się na radarze The Reds jest Yankuba Minteh z Brighton & Hove Albion. Klub z Anfield rozgląda się za piłkarzem, który wniósłby więcej dynamiki i jakości na skrzydłach.

Działacze The Reds pracują również nad transferem Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Francuz ma być obecnie jednym z głównych celów transferowych angielskiego zespołu. Jednak sprowadzenie 23-latka z mistrza Francji może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

22-letni Minteh ma za sobą udany okres w Premier League w barwach Brighton i udowodnił, że potrafi być groźny zarówno w pojedynkach jeden na jednego, jak i w grze ofensywnej. Andoni Iraola planuje zwiększyć rywalizację w ofensywie po odejściu Mohameda Salaha. Klub tego lata pozyskał już Victora Munoza z Osasuny Pampeluna.

Brighton słynie z twardych negocjacji. Według medialnych doniesień, Mewy mogą oczekiwać za Minteha nawet 70 milionów funtów. Na ten moment nie wiadomo, czy Liverpool zdecyduje się na konkretny ruch w sprawie skrzydłowego.

Reprezentant Gambii na poziomie Premier League rozegrał łącznie 66 meczów, zdobył dziewięć bramek i dołożył osiem asyst. Minteh dołączył do Brighton latem 2024 roku z Newcastle United za 35 mln euro. Kontrakt zawodnika w klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku.

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