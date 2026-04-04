Real Madryt rozczarował! Wpadka, która może kosztować mistrzostwo [WIDEO]

Real Madryt przegrał na wyjeździe z Realem Mallorca (1:2). Potknięcie w 30. kolejce La Liga może kosztować ich mistrzostwo Hiszpanii. Decydującego gola w końcówce zdobył Vedat Muriqi.

Muriqi katem Realu Madryt! Mistrzostwo Hiszpanii się oddala

Real Madryt nie będzie wspominał Wielkiej Soboty zbyt dobrze. W okresie świątecznym zagrali na wyjeździe z Realem Mallorca w ramach 30. kolejki La Liga. O ile w pierwszej połowie byli stroną przeważającą, tak na przerwę z przewagą jednego gola schodzili gospodarze. Po zmianie stron Królewscy zagrali słabiej. Nie pomogły nawet zmiany Alvaro Arbeloi, ponieważ Madrytczycy przegrali (1:2).

Mecz życia w pierwszej połowie rozgrywał bramkarz ekipy z Majorki – Leo Roman. Za każdym razem bronił strzały Kyliana Mbappe. Uratował zespół również przy groźnych próbach Ardy Gulera i Manuela Angela. Dyspozycja golkipera pozwoliła zdobyć komplet punktów. Natomiast o wyniku przesądził Verdat Muriqi. Napastnik wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry.

Mallorca przy pierwszej bramce w 41. minucie przeprowadziła atak prawą stroną boiska. Maffeo wrzucił piłkę w pole karne, a tam zagapił się Rudiger. Stoper Realu nie wiedział, kogo kryć i zostawił Morlanesa samego oko w oko z Łuninem. Pomocnik gospodarzy bez problemu pokonał bramkarza rywali.

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 4, 2026

Końcówka meczu dostarczyła ogrom emocji, ponieważ w 88. minucie Eder Militao doprowadził do remisu. Natomiast kilka minut później o wyniku przesądził Vedat Muriqi. Napastnik gospodarzy został sam w polu karnym i pokonał Łunina strzałem na wagę trzech punktów. Efektem porażki Królewskich może być jeszcze większa strata do Barcelony. Jeśli Blaugrana wygra powiększą przewagę do siedmiu punktów. Taka zaliczka przed końcem sezonu może być decydująca w kontekście walki o mistrzowski tytuł.

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 4, 2026

Real Mallorca 2:1 Real Madryt (41′ Morlanes, 90+1′ Muriqi – 88′ Militao)