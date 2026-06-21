Vinicius Junior bez porozumienia z Realem. Gigant oferuje mu fortunę

Real Madryt i Vinicius Junior nie doszli jeszcze do porozumienia ws. nowego kontraktu. Fichajes donosi, że gwiazdor ma na stole ofertę w wysokości ponad 100 mln euro za sezon. Fortunę jest skłonny zapłacić mu klub z Arabii Saudyjskiej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior dostał ofertę na ponad 100 mln euro za sezon

Vinicius Junior obecnie skupia się na Mistrzostwach Świata 2026, gdzie razem z reprezentacją Brazylii chce odnieść długo wyczekiwany sukces. Pod znakiem zapytania pozostaje jednak jego klubowa przyszłość. Kontrakt z Realem Madryt wygasa w czerwcu przyszłego roku i wciąż nie został przedłużony. Negocjacje ciągną się od miesięcy, ale żadna ze stron nie chce obniżyć swoich żądań.

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Kością niezgody pozostają oczywiście kwestie finansowe. Vinicius chciałby być najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie. Klub nie chce spełniać jego żądań, oferując mu wyższe wynagrodzenie niż obecne, ale nie najwyższe w pierwszym zespole.

Porozumienie wydaje się dalekie od osiągnięcia, przynajmniej na ten moment. Jednocześnie 25-latek od dawna pozostaje marzeniem transferowym przedstawicieli Saudi Pro League. Saudyjczycy są w stanie obsypać go złotem, byle wybrał ich ofertę. Fichajes sugeruje, że gwiazdor ma na stole propozycję umowy, która przekracza grubo ponad 100 milionów euro za sezon. Nikt w Europie tyle nie zapłaci.

Obecnie trudno przewidzieć, jaką decyzję podejmie Vinicius Junior, a także Real Madryt. Królewscy ryzykują, że mogą stracić jedną z największych gwiazd zupełnie za darmo. Od 1 stycznia 2027 roku Brazylijczyk będzie mógł oficjalnie negocjować z każdym klubem, jeśli wcześniej nie podpisze nowego kontraktu z Królewskimi. Do tej pory w barwach Los Blancos rozegrał 375 meczów i strzelił 128 goli.

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