Milan chce sprzedać Gimeneza. Ma go zastąpić napastnik PSG

AC Milan szuka sposobu, żeby pozbyć się Santiago Gimeneza. Jeśli napastnik z Meksyku opuści klub, wtedy Rossoneri ruszą po Goncalo Ramosa - informuje serwis Calciomercato.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Goncalo Ramos na liście życzeń Milanu

AC Milan w końcówce sezonu kompletnie rozczarował, przez co wypadli poza TOP4 Serie A. Konsekwencją jest brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów, a to może wpłynąć na kształt kadry pierwszego zespołu. Zamiar odejścia ogłosił m.in. Rafael Leao, a pożegnać się z Mediolańczykami może także Luka Modrić. Rossoneri muszą także załatać dziurę finansową poprzez sprzedaż piłkarzy.

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Na San Siro są rozczarowani formą Santiago Gimeneza. Przychodząc do Milanu, miał być wielką gwiazdą, a finalnie okazał się niewypałem transferowym. Łącznie strzelił 7 bramek w 37 meczach. Rossoneri zapłacili za niego 30 milionów euro.

Calciomercato donosi, że w Mediolanie szukają nowego napastnika. Wiele w tej kwestii będzie zależało od tego, czy uda im się sprzedać Gimeneza. Meksykanin jest łączony z Orlando City w MLS. Jeśli transfer zostanie sfinalizowany, klub ma już wytypowanego następcę.

Na liście życzeń Milanu znalazł się Goncalo Ramos, czyli napastnik Paris Saint-Germain. Francuski gigant jest otwarty na jego sprzedaż, ale pod warunkiem, że dostaną ofertę na poziomie ok. 40 milionów euro. Warto dodać, że w przeszłości wydali na niego aż 80 mln euro.

Ramos podczas pobytu w PSG gra regularnie, ale nie jest pierwszoplanową postacią. Łącznie wystąpił w 131 meczach, w których strzelił 45 bramek. Wcześniej był związany z Benfiką, której jest wychowankiem.

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