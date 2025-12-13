Real Madryt zna nazwisko następcy Alonso
Spotkanie z Deportivo Alaves może okazać się ostatnim dla Xabiego Alonso w roli szkoleniowca Los Blancos. Real Madryt musi wygrać na Estadio de Mendizorroza – jeżeli Królewscy nie sięgną po trzy punkty, legendarny piłkarz stołecznej ekipy pożegna się ze stanowiskiem.
Kto zastąpi byłego trenera Bayeru Leverkusen? Real sięgnie do… swoich zasobów. Pierwszą drużynę ma przejąć Alvaro Arbeloa, a więc obecny opiekun RM Kastylia. Radio Cadena SER przekonuje, że to właśnie wychowanek madrytczyków awansuje z drużyny rezerw i otrzyma szansę na pracę w La Liga.
Alonso cały czas pozostaje trenerem Królewskich i nic nie zmieni się przynajmniej do ostatniego gwizdka niedzielnego pojedynku. Co w przypadku remisu lub porażki? „Decyzja już zapadła”. Tylko wygrana uratuje posadę 44-latka. Ekipa z Santiago Bernabeu jest zdecydowanym faworytem rywalizacji w Vitoria-Gasteiz, jednak do tego pojedynku przystąpi potężnie osłabiona.