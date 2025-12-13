Real Madryt podjął ostateczną decyzję w kwestii ewentualnego następcy Xabiego Alonso. Jeżeli Królewscy nie zdołają wygrać z Deportivo Alaves, dojdzie do zmiany na stanowisku trenera. Cadena SER podaje nazwisko szkoleniowca, który przejmie stery na Santiago Bernabeu.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt zna nazwisko następcy Alonso

Spotkanie z Deportivo Alaves może okazać się ostatnim dla Xabiego Alonso w roli szkoleniowca Los Blancos. Real Madryt musi wygrać na Estadio de Mendizorroza – jeżeli Królewscy nie sięgną po trzy punkty, legendarny piłkarz stołecznej ekipy pożegna się ze stanowiskiem.

Kto zastąpi byłego trenera Bayeru Leverkusen? Real sięgnie do… swoich zasobów. Pierwszą drużynę ma przejąć Alvaro Arbeloa, a więc obecny opiekun RM Kastylia. Radio Cadena SER przekonuje, że to właśnie wychowanek madrytczyków awansuje z drużyny rezerw i otrzyma szansę na pracę w La Liga.

Alonso cały czas pozostaje trenerem Królewskich i nic nie zmieni się przynajmniej do ostatniego gwizdka niedzielnego pojedynku. Co w przypadku remisu lub porażki? „Decyzja już zapadła”. Tylko wygrana uratuje posadę 44-latka. Ekipa z Santiago Bernabeu jest zdecydowanym faworytem rywalizacji w Vitoria-Gasteiz, jednak do tego pojedynku przystąpi potężnie osłabiona.