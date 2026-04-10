Real Madryt może w letnim okienku sprzedać Gonzalo Garcię do Premier League. Hiszpański napastnik znalazł się na celowniku Newcastle United - informuje serwis "TEAMtalk".

Gonzalo Garcia wzbudza zainteresowanie Newcastle United

Real Madryt przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Jak się okazuje, kadra Królewskich może zostać uszczuplona. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że zespół może opuścić Gonzalo Garcia. Przyszłość hiszpańskiego napastnika może być pisana na boiskach Premier League, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Newcastle United.

Wspomniane źródło zaznacza, że angielski klub postrzega Gonzalo Garcię jako długoterminowego następcą Alexandra Isaka, który dziś występuje w Liverpoolu. Klub z St. James’s Park jednak nie ma sporego problemu na pozycji napastnika. Eddie Howe ma do dyspozycji Nicka Woltemade oraz Yoanę Wissę. Obaj zawodnicy są niezwykle perspektywiczni, ale Sroki i tak myślą o piłkarzu Realu Madryt.

Obecnie nie jest znane stanowisko Realu Madryt wobec Gonzalo Garcii. Hiszpan nie odgrywa znaczącej roli w zespole Królewskich, więc Florentino Perez ma sporą zagwozdkę. Na odejściu napastnika Los Blancos mogliby też sporo zarobić. Czas pokaże, czy finalnie 22-latek i Newcastle United nawiążą współpracę.

Gonzalo Garcia w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Realu Madryt. Hiszpański snajper nie ma wybitnych statystyk strzeleckich. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie sześć trafień, a także zaliczył dwie asysty.