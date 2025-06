Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real z astronomiczną kwotą w kontrakcie nowego gracza

Real Madryt tego lata chce mocno wzmocnić swój zespół, aby kompletnie przykryć plamę po minionej kampanii, w której zdecydowanie zawiódł oczekiwania wszystkich swoich kibiców. Przed Xabim Alonso oraz całym zespołem Królewskich trudne zadanie, bowiem rywalizacja zarówno w La Liga, jak i Lidze Mistrzów będzie niezwykle wyrównana, a więc zdecydować mogą detale.

Dlatego też Los Blancos w tym okienku transferowym przeprowadzają transferową ofensywę. Do tej pory do klubu poza nowym trenerem dołączył Trent Alexander-Arnold, ale kolejne nazwiska są blisko. Jednym z nich jest Franco Mastantuono, w stosunku do którego Fabrizio Romano użył już słynnego zwrotu „Here we go”. Okazuje się jednak, że utalentowany Argentyńczyk w swojej umowie będzie miał wielką klauzulę wykupu. Według informacji przekazanych przez „DSPORTS”, Real zapisał w kontrakcie Mastantuono opcję wykupu w wysokości 1 miliarda euro.

Franco Mastantuono to 17-letni skrzydłowy, który już teraz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 30 milionów euro. Argentyńczyk w minionym sezonie dla zespołu River Plate rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował cztery asysty. Pomimo młodego wieku już zadebiutował w pierwszej reprezentacji swojego kraju.

