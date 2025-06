Barcelona musi zdecydować. Yamal ponownie prosi o transfer!

ZUMA Press, Inc./Alam Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona może spełnić marzenie Yamala

Barcelona tego lata szukać będzie z pewnością transferu przynajmniej jednej gwiazdy, która wzmocni ekipę Hansiego Flicka w walce o obronienie mistrzostwa Hiszpanii oraz o wygranie Ligi Mistrzów. Z związku ze sporymi problemami finansowymi klubu w kwestii transferów do klubu sprawę we własne ręce postanowił wziąć Lamine Yamal, który od kilku tygodni stara się namówić zarówno władze FC Barcelony, jak i Nico Williamsa na transfer do klubu.

Okazuje się, że choć jeszcze jakiś czas temu sprawa przenosin Nico Williamsa do Barcelony była przesądzona i gwiazdor był praktycznie wykluczony co do transferu, to teraz sytuacja nieco się zmieniła. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona rozważa możliwość aktywowania klauzuli wykupu Williamsa w wysokości 60 milionów euro, ale nie ma w tej kwestii jeszcze zielonego światła. Z tego też powodu Lamine Yamal zwraca się do skrzydłowego Athletic Bilbao z prośbą, aby ten nie podejmował jeszcze decyzji w sprawie ofert, które ma na stole z Premier League.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał dla zespołu z Bilbao w sumie 45 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. Poprzedni sezon dla 22-letniego skrzydłowego był jednak nieco lepszy. W sumie reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego? Hit z Ligue 1 na radarze