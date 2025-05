Real Madryt ogłosił wielki transfer. To gwiazda z Premier League

Real Madryt potwierdził transfer Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Angielski obrońca związał się z Królewskimi kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Trent Alexander-Arnold w Realu Madryt!

Real Madryt poinformował w piątek, że szeregi klubu zasilił Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Mistrzowie Anglii zaakceptowali wcześniejsze rozwiązanie kontraktu wychowanka. Sam zawodnik podpisał umowę z Królewskimi obowiązującą do 30 czerwca 2031 roku.

Transfer defensora został sfinalizowany tuż przed otwarciem dodatkowego okna transferowego, które potrwa od 1 do 10 czerwca. Umożliwia klubom rejestrację nowych zawodników na potrzeby rozszerzonej edycji Klubowych Mistrzostw Świata, które rozpoczną się już 16 czerwca w Stanach Zjednoczonych. Alexander-Arnold dołączy więc do nowej drużyny z odpowiednim wyprzedzeniem, by wzmocnić zespół na turniej.

The Reds zapłacili za pozyskanie reprezentanta Anglii 10 milionów euro. W barwach Liverpoolu Alexander-Arnold rozegrał ponad 300 spotkań, zdobywając m.in. Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, dwa mistrzostwa Anglii oraz Puchar Anglii. Teraz przed nim nowe wyzwania w Madrycie. 26-letni Anglik będzie rywalizował o miejsce na prawej stronie defensywy z doświadczonym Danim Carvajalem.

Piłkarze Realu już pod wodzą Xabiego Alonso szykują się do Klubowych Mistrzostw Świata, w których w fazie grupowej zmierzą się z Al-Hilal, Pachucą oraz RB Salzburg. Pierwsze spotkanie wicemistrzowie Hiszpanii zagrają przeciwko Saudyjczykom 18 czerwca (godz. 21:00).